Von: Redaktion DER FARANG | 05.01.18

Foto: The Nation

PATTAYA: Ein Russe und seine Tochter stürzten am Mittwoch kurz nach Mitternacht vom Balkon ihres Apartments in die Tiefe und wurden mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei vermutet, dass Vater und Tochter sich auf die Umrandung des Balkons im zweiten Geschoss des „The Gallery Hotel-Condominium“ an der Soi 8 in Jomtien gesetzt hatten. Vermutlich hatten sie das Gleichgewicht verloren. Die 16-jährige wurde am Kopf verletzt, ihr Vater brach sich sein linkes Bein. Ein Wachmann sagte aus, er habe die beiden Ausländer auf dem Balkon gesehen. Sie hätten sich unterhalten. Dann habe er Schreie gehört und gesehen, wie Vater und Tochter auf dem Boden aufschlugen.