Von: Redaktion DER FARANG | 15.08.17

RAYONG: Ein Australier und dessen Sohn bekamen einen tödlichen Schlag, als der Vater neben dem Swimmingpool eine Pumpe reparierte.

Der 66 Jahre alte Mann hielt in seiner rechten Hand einen Schraubenschlüssel, sein zehnjähriger Sohn hatte sich an das eiserne Gitter der Tür eines Abstellraums geklammert, in der sich die Pumpe befand. Nach Angaben der Polizei reparierte der Australier die Wasserpumpe, als er den tödlichen Schlag bekam. Sein Sohn wollte dem Vater offenbar helfen und wurde vom Strom ebenfalls getötet. Der Boden des Abstellraums war feucht.

Der zweite Sohn, vier Jahre alt, hatte Vater und Bruder auf dem Boden liegend gesehen. Er rannte Hilfe rufend auf die Straße, und ein Wachmann der Siedlung alarmierte die Polizei. Die 41 Jahre alte thailändische Frau berichtete den Beamten, ihr Mann habe als Ingenieur in Großbritannien gearbeitet und sich später in Thailand zur Ruhe gesetzt. Sie hätten geheiratet und zwei Söhne bekommen.