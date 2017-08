Vandalen beschädigen rekordverdächtigen Schweizer Kürbis

Von: Redaktion DER FARANG | 15.08.17

ARGAU (dpa) - Vandalen haben in der Schweiz einen Riesenkürbis beschädigt. Der Bauer hatte geplant, sein fast 400 Kilogramm schweres Gewächs auf einem Feld in Nesselnbach rund 30 Kilometer südlich von Konstanz noch wachsen zu lassen und dann an einer Kürbismeisterschaft teilnehmen, wie die Polizei im Kanton Aargau am Montag mitteilte. In der Nacht zu Sonntag hätten Unbekannte aber ein großes Loch in den Kürbis geschnitten. Spuren auf dem Feld deuteten auf einen oder mehrere Täter mit Fahrrad hin. Der Bauer bezifferte den Schaden mit 5.000 Franken - rund 4.400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Im vergangenen Jahr hatte ein belgischer Züchter bei einer Meisterschaft in Ludwigsburg in Baden-Württemberg mit einen Kürbis gewonnen, der 1.190,5 Kilogramm auf die Waage brachte.