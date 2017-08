Von: Redaktion DER FARANG | 15.08.17

KALASIN: Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Minibus und einer Limousine starben am Montagabend im Stadtgebiet Kalasin vier Personen, sieben wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr vor der PTT-Tankstelle im Tambon Loob. Augenzeugen sagten aus, dass die Limousine an einem Essensstand am Fahrbahnrand hielt und danach die Straße in falscher Richtung befuhr, als es zu dem Unfall kam. Alle vier Insassen des Wagens wurden bei der Kollision mit dem Van getötet, sie waren auf dem Rückweg von einer Beerdigung in Udon Thani.

Der Fahrer des Minibusses gab zu Protokoll, dass die Limousine an einer Kreuzung plötzlich in seine Fahrspur kam, weshalb es zum unausweichlichen Frontalzusammenstoß kam. Er und seine sechs Passagiere wurden beim Aufprall verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, wer den Unfall verursacht hat.