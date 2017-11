Written by: Redaktion DER FARANG | 01/11/2017

TASCHKENT (dpa) - Usbekistan hat den USA Hilfe bei den Ermittlungen zum Terroranschlag in New York mit acht Toten zugesagt. Der Tatverdächtige Sayfullo S. stammte nach US-Medienberichten aus der Ex-Sowjetrepublik in Zentralasien. Der usbekische Staatschef Schwakat Mirsijajew habe US-Präsident Donald Trump sein Beileid ausgesprochen, teilte das Präsidialamt in Taschkent am Mittwoch mit. «Usbekistan ist bereit, alle Kräfte und Mittel einzusetzen, um bei der Aufklärung dieses Terroranschlags zu helfen», hieß es der russischen Agentur Interfax zufolge in einer Mitteilung.

Usbekistan ist wie alle Länder der Region muslimisch geprägt. Die autoritäre Regierung geht streng gegen echte und vermeintliche Fundamentalisten vor, verstärkt damit aber oft die Radikalisierung. Der mutmaßliche Täter von New York lebte den Berichten nach legal in den USA. Er hatte am Mittwoch in Manhattan Fußgänger und Radfahrer mit einen Auto überfahren.