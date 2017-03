USA sehen Menschenrechte weltweit im Schwinden

Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.17

WASHINGTON (dpa) - Die Lage der Menschenrechte weltweit war bisher keine erklärte Priorität der neuen US-Regierung. Still legt das Außenministerium seinen Bericht für 2016 vor. Rex Tillerson hält sich zurück.

Die USA sehen die Meinungs- und die Versammlungsfreiheit weltweit bedroht. Vertreter der Opposition und Menschenrechtsaktivisten könnten sich in vielen Ländern deutlich schwerer organisieren, geht aus dem am Freitag in Washington vom US-Außenministerium veröffentlichten Jahresbericht zur Lage der Menschenrechte 2016 hervor. Er sieht Medien und ein freies Internet wachsendem Druck ausgesetzt.

Der sehr ausführliche Bericht greift einzelne Länder nicht speziell heraus oder vergleicht sie miteinander, macht aber Angaben zu fast jedem Land weltweit.

In Deutschland sieht der Bericht die gesellschaftliche Lage 2016 durch eine hohe Zahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden angespannt. Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit seien im Zusammenhang mit Menschenrechten die größten Probleme. Es habe eine Reihe von Übergriffen und Brandstiftungen gegen Ausländer gegeben. Auch sei es zu antisemitischen und frauenfeindlichen Vorfällen gekommen.

Die russische Annexion der Krim habe die Menschenrechtssituation dort sehr negativ beeinflusst. Ausführlich schildert der Bericht eine schlechte Lage in der Ukraine, für die Russland verantwortlich sei. Für Russland selbst stellt der Bericht Restriktionen der politischen Beteiligung, der Meinungs- und Versammlungsfreiheit und der Medien fest, außerdem diskriminiere die Regierung Minderheiten und unterdrücke die Zivilgesellschaft.

Ganz besonders ausführlich ist die Schilderung von Menschenrechtsverletzungen in China.

Außenminister Rex Tillerson brach mit einer langjährigen Tradition und legte den Bericht nicht persönlich öffentlich vor. Er wurde dafür von Menschenrechtlern und auch prominent aus den eigenen Reihen kritisiert, lasse dies doch den Schluss zu, der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump seien Menschenrechte nicht mehr wichtig.

Der Bericht des Ministeriums erscheint zudem inmitten einer Diskussion in der US-Regierung, aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen auszutreten. Über entsprechende Diskussionen hatten mehrere Medien berichtet.

Auf der Homepage des Ministeriums ist der Bericht nicht auf Anhieb zu finden. Tillerson schreibt im Vorwort des Berichts, dieser demonstriere das standhafte Bekenntnis der USA, Freiheit, Menschenwürde und globalen Wohlstand zu befördern. Der Schutz von Menschenrechten sei ein Kernelement US-amerikanischer Außenpolitik.