Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.17

SEOUL (dpa) - Trotz scharfen Protesten aus China haben die USA erste Bauteile eines gegen Nordkorea gerichteten neuen Raketenabwehrsystems nach Südkorea gebracht. Die Abwehrraketen des Typs THAAD sollen in diesem Jahr auf südkoreanischem Boden stationiert werden. Die provokativen Aktionen Nordkoreas einschließlich seiner jüngsten Raketentests vom Montag hätten gezeigt, dass die Entscheidung der beiden Alliierten im vergangenen Jahr für die THAAD-Stationierung klug gewesen sei, erklärte der Befehlshaber des US-Pazik-Kommandos (PACOM), Harry Harris, am Dienstag.

In der Erklärung betonte das Kommando, das THAAD-System diene ausschließlich der Verteidigung gegen nordkoreanische Bedrohungen. «Es stellt keine Gefahr für andere Länder in der Region dar.» Die THAAD-Raketen könnten ballistische Raketen von kurzer und mittlerer Reichweite abfangen und zerstören.

China hatte die neue US-Regierung und Südkorea wiederholt vor der Stationierung von THAAD auf der koreanischen Halbinsel gewarnt. Peking wirft den USA vor, dadurch das regionale Gleichgewicht zu verändern. Auch Russland ist gegen die Aufstellung der Raketen in Südkorea. Bei seinen jüngsten Raketentests hatte Nordkorea am Montag vier ballistische Raketen in Richtung japanische Küste abgefeuert. Nach Angaben Südkoreas flogen sie etwa 1.000 Kilometer, bevor sie im Japanischen Meer (Ostmeer) niedergingen.