Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.17

PODGORICA (dpa) - Nach dem Besuch der baltischen Staaten und Georgiens ist US-Vizepräsident Mike Pence zur letzten Station seiner Europareise in Montenegro eingetroffen. Der montenegrinische Regierungschef Dusko Markovic begrüßte den Gast am Dienstag auf dem Flughafen der Hauptstadt Podgorica. Pence wird am Mittwoch am Jahrestreffen des «Adria-Vertrags» teilnehmen, mit dem die USA mit den Ländern des westlichen Balkans zusammenarbeiten.

«Die USA machen klar, dass die Region nicht Russland überlassen wird», berichteten die heimischen Medien im Vorfeld dieses «historischen Besuches». Montenegro war trotz traditionell starker Verbindungen zu Russland in diesem Jahr als 29. Mitglied der NATO beigetreten. Moskau hatte vergeblich versucht, diesen Beitritt zu verhindern.

Dem 2003 aus der Taufe gehobenen «Adria-Vertrag» gehören neben den USA und Montenegro Mazedonien, Kroatien, Albanien und Bosnien-Herzegowina an. Serbien und das Kosovo sowie das EU- und Euromitglied Slowenien nehmen als Beobachter teil. Die Länder sind am Mittwoch mit ihren Regierungschefs vertreten.