Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.18

ZÜRICH (dpa) - US-Präsident Donald Trump ist in der Schweiz angekommen. Die Air Force One landete am Donnerstag um 10.20 Uhr, wie Kameras live vom Flughafen zeigten. Trump ist mit dem Hubschrauber weiter in das 100 Kilometer Luftlinie entfernte Davos geflogen worden. Dort will Trump sich beim Weltwirtschaftsforum mit Unternehmern und Politikern treffen und am Freitag eine Rede halten. Unter anderem sind Vier-Augen-Gespräche mit der britischen Regierungschefin Theresa May und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geplant.

Für den Besuch sind höchste Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. «Es wird für Medienschaffende aufgrund der Vorgaben der US-Delegation am 25. Januar 2018 nicht möglich sein, der Ankunft des US-Präsidenten am Flughafen Zürich vor Ort beizuwohnen», hatte die Polizei vorab mitgeteilt.