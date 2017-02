US-General: Mehr Soldaten in Afghanistan notwendig

Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.17

WASHINGTON (dpa) - Der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Afghanistan, General John W. Nicholson, hat sich für eine Aufstockung der Ausbildungsmission in dem Land stark gemacht. Derzeit fehlten «einige tausend» Soldaten, sagte er am Donnerstag vor dem Verteidigungsausschuss des Senats. Es seien weitere Kräfte notwendig, um das afghanische Militär richtig ausbilden zu können. Das zusätzliche Personal könne vom US-Militär oder anderen Nato-Staaten kommen.

Im Rahmen der Mission Resolute Support (RS) bildet die Nato afghanische Streitkräfte aus. Die Zahl der US-Soldaten war Anfang des Jahres von knapp 10.000 auf rund 8.400 reduziert worden. Die neue Regierung in Washington unter Donald Trump hat bislang noch keine Strategie für Afghanistan vorgelegt. Die Sicherheitslage in dem Land hat sich drastisch verschlechtert.

Nicholson sagte, die Situation in Afghanistan werde dadurch verkompliziert, dass sich nun auch Russland einmische. Moskau habe begonnen, die radikalislamische Taliban öffentlich zu legitimieren, indem sie verbreite, die Gruppe kämpfe gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Das sei falsch.

Der Kreml plant für diesen Monat eine Afghanistan-Konferenz. Außer Vertretern aus Kabul werden als Teilnehmer China, Pakistan, Indien und Iran genannt, nicht aber die USA. Auch die Taliban seien eingeladen, sich zu beteiligen, sagte Außenminister Sergej Lawrow.