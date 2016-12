Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.16

Hamburg (dpa) – Im Prozess um das zu Tode geschüttelte Baby Tayler wird am Montag (14.00 Uhr) vor dem Hamburger Landgericht das Urteil erwartet. Angeklagt ist der 27-jährige Stiefvater des kleinen Jungen. Ihm wird vorgeworfen, das Kind am 12. Dezember 2015 so heftig geschüttelt zu haben, dass es eine Woche später an den Folgen starb. Die Staatsanwaltschaft forderte, den Angeklagten wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von elf Jahren zu verurteilen. Die Verteidigung hingegen plädierte auf Freispruch.

Der 13 Monate alte Tayler kam mit Schütteltrauma und schwersten Hirnverletzungen in die Notaufnahme und lag eine Woche im Universitätsklinikum Eppendorf im Koma, bevor er starb. Zunächst war auch gegen die 23 Jahre alte Mutter des Jungen ermittelt worden, jedoch wurde nach Eingrenzung des Tatzeitraumes das Verfahren gegen sie eingestellt.

Das Kind stand zum Tatzeitpunkt unter Betreuung des Jugendamtes. Es ist nicht der erste Fall, bei dem Kinder zu Tode kommen, obwohl sie unter Obhut des Hamburger Jugendamtes standen. Die zwölfjährige Chantal starb 2012 an einer Überdosis Methadon. Die Heroin-Ersatzdroge war eigentlich für ihre Pflegeeltern gedacht. 2013 war die drei Jahre alte Yagmur nach Misshandlungen durch ihre Mutter gestorben.

Auch weiterer Kindesmisshandlungen ereigneten sich in Hamburg, obwohl das Jugendamt eingeschaltet war: So wurde der drei Monate alte Säugling Jamie-Dean im April dieses Jahres von seinem Vater fast zu Tode geschüttelt. Er ist seitdem schwerstbehindert. Auch der neun Monate alte Deljo war nach Misshandlungen fast zu Tode gekommen. Das lebensgefährlich verletzte Kind konnte in einer Notoperation gerettet werden.

Zukünftig befasst sich eine Enquete-Kommission in Hamburg mit dem Schutz und den Rechten Minderjähriger. Das Gremium, bestehend aus Abgeordneten und Sachverständigen, konstituiert sich am kommenden Dienstag.