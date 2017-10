Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.17

Unzählige tote Fische wurden am Dienstagmorgen am Strand von Hua Hin gefunden. Foto: The Nation

HUA HIN: Touristen rufen die Behörden auf, Wasserproben am Hua Hin Beach zu entnehmen, nachdem am Dienstagmorgen viele stinkende Fische tot an dem beliebten Strandabschnitt in der Provinz Prachuap Khiri Khan gefunden wurden.

Ein auf Facebook veröffentlichtes Foto des Nutzers Fone zeigt unzählige tote Fische an dem Touristenstrand. Während einige argumentieren, dass es sich um ein normales Phänomen aufgrund langanhaltender Regenfälle handeln würde, weisen andere auf einen faulen Gestank aus dem Meer hin.