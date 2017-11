Unwetterwarnung für den Süden

Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.17

THAILAND: Das Meteorologische Amt gab am Samstagmorgen gegen 5.00 Uhr eine Unwetterwarnung für 14 Provinzen im Süden Thailands aus.

Den Angaben des Wetterdienstes zufolge, haben die Bewohner der betroffenen Provinzen Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Ranong, Phang Nga, Phuket, Krabi, Trang und Satun im Laufe des Tages heftige Regenfälle, Sturzfluten und starke Winde zu erwarten. Ursache dafür sei ein aktives Tiefdruckgebiet über dem tiefen Süden des Landes, welches auf den Taifun „Damrey“, ca. 200 km östlich der ehemaligen vietnamesischen Hauptstadt Ho-Chi-Minh-Stadt, zurückzuführen sei.

Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 120 km/h bewegt sich „Damrey“ am Samstag mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h in Richtung Westen auf die südvietnamesische Küste zu. Der Sturm würde abnehmen, bevor er Kambodscha erreiche, heißt es weiter in der Meldung, während in der Golfregion und der Andamanensee zwei bis drei Meter hohe Wellen sehr wahrscheinlich seien.