Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.18

THAILAND: Für mindestens 30 Provinzen im Norden, Nordosten und Osten haben Meteorologen am Sonntag bis einschließlich Mittwoch eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Von Sommerstürmen mit heftigen Winden betroffene Provinzen sind beliebte Touristenziele wie Chiang Mai, Ayutthaya, Trat, Sukhothai und Kanchanaburi, sagte die Wetteragentur voraus. Unwetter treffen ebenso Bangkok und das Umland. Die ungewöhnlichen Wetterbedingungen sind auf ein Hochdruckgebiet zurückzuführen, das auf heiße Luft trifft. Heftiger Regen und starke Winde haben am Sonntag bei den Songkran-Feiern in Nakhon mehrere Stände, Zelte und Ausstellungen an einer Straße am Mekong zerstört.