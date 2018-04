Unwetter wüten im Norden

Von: Redaktion DER FARANG | 08.04.18

THAILAND: Sommerstürme haben vor allem im Norden eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Nach Angaben des Katastrophenschutzamtes wurden in den letzten Tagen in 17 Provinzen 656 Häuser beschädigt. Besonders schlimm traf es die Bevölkerung in der nördlichen Provinz Lampang. Im Bezirk Bangka standen rund 100 Häuser bis zu einem unter Wasser, als nach heftigen Niederschlägen die Wassermassen von den Bergen in bewohnte Gebiete stürzten und die Menschen im Schlaf überraschten. Es sollen die schlimmsten Überschwemmungen seit zehn Jahren gewesen sein. Soldaten und Mitarbeiter der lokalen Verwaltung haben Bewohner bei den Aufräumungsarbeiten und der Reparatur ihrer Häuser geholfen. Heftiger Starkregen hat in der Nacht zum Sonntag die Bangkoker getroffen. Es wurden bis zu 92 Millimeter auf einem Quadratmeter gemessen.

Bei der stürmischen See ist am Samstagmorgen vor der Küste Chanthaburis ein Fischerboot gekentert. Alle acht Touristen und der Kapitän wurden Stunden später von einem Speedboot gerettet und zum Hafen Laem Ngob in der östlichen Provinz Trat gebracht.

Meteorologen sagen bis einschließlich Montag weitere Unwetter mit Starkregen voraus.

Nordosten: Loei, Khon Kaen, Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani.

Norden: Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Phrae, Nan, Lamphun, Lampang, Tak, Sukhothai, Uttaradit, Phitsanulok, Kamphangphet, Phitchit, Phetchabun.

Osten: Nakhon Nayok, Prachin Buri, Sa Kaeo, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trat.

Zentralthailand: Nakhon Sawan, Lop Buri, Saraburi, Chai Nat, Uthai Thani, Sing Buri, Ang Thong, Ayutthaya, Kanchanaburi, Suphan Buri, Ratchaburi, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Nakhon Pathom und Bangkok.

Süden: Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat.

Gewarnt wird die Schifffahrt, Kapitäne müssen im Golf von Thailand und in der Andamanensee mit einem bis zu drei Meter hohen Wellengang rechnen.