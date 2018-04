BANGKOK: Starkregen und stürmische Winde haben am Freitag und in der Nacht zum Samstag Bangkok und weite Teile des Landes getroffen.

Eine Bushaltestelle an der Vibhavadi-Rangsit Road in Bangkok, vor der Zentrale des Energiekonzerns PTT, brach aufgrund starker Winde zusammen. Niemand hatte unter dem Dach Schutz gesucht, niemand wurde verletzt.

Das Wetteramt warnte am Freitag vor weiteren Sommerstürmen, starken Winden und möglicherweise Hagel in allen Regionen des Landes - vor allem in den Nord-, Ost- und Zentralregionen, einschließlich Bangkok. Die Bewohner in diesen Gebieten sollten vermeiden, sich beim Unwetter im Freien, unter großen Bäumen oder Werbung aufzuhalten, die bei starkem Wind zusammenbrechen könnten, warnen Meteorologen. Heftiger Regen, starke Winde und Überschwemmungen wurden auch aus Chai Nat, Kamphaeng Phet, Tak und Pattaya am Freitagnachmittag und -abend gemeldet.