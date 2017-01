Von: Redaktion DER FARANG | 15.01.17

An Pattayas Stränden herrscht Profitgier und Korruption zu Lasten der Umwelt, findet ein Leser:

Leider kann ich es jeden Abend und auch tagsüber beobachten, wie die völlig unnötigen Jet-Ski-Vermieter ihre Fahrzeuge am Strand mit Sprit auffüllen. Wobei diese Jet Skis an sich schon ein Verbrechen an der Umwelt darstellen. Sie erzeugen Lärm, verpesten mit ihren Abgasen die Luft, verbrauchen sinnlos Benzin und gefährden Badegäste und Schwimmer.



Der neuste Hit sind jedoch die Strandtankstellen, Gesetze und Überwachung interessieren niemanden. Jeden Abend dümpeln dann über hundert Schnellboote vor dem Strand. Korruption ist halt immer noch die einfachste und lukrativste Arbeitsform hier in Thailand! Welche Auswirkungen dies langfristig jedoch auf die Unterwasserwelt hat, möchte ich mir erst gar nicht vorstellen.



Hier komme ich nun zu einer generellen Frage! Braucht man unbedingt Jet Skis an einem Badestrand? Diese „Umwelt­idioten“ betanken dann auch noch ihre Fahrzeuge mit kleinen Schläuchen aus viel zu großen und zu schweren Plastikkanis­tern direkt am Strand. Was bei dieser wackligen Prozedur des Einfüllens daneben geht, läuft halt ins Meer oder in den Sand. In der Heimat würde so etwas sofort einen Einsatz der Feuerwehr auslösen. Die käme dann mit mehreren Säcken von dem sündhaft teuren Bindemittel, um ein Versickern des Treibstoffes ins Erdreich zu verhindern.



Aus langjähriger Tätigkeit als freiwilliger Feuerwehrmann weiß ich, was das für eine langwierige Arbeit ist und, welche Probleme die Entsorgung des kontaminierten Erdreiches bereitet. Außerdem würde eine saftige Geldstrafe folgen. Jeder kleine Jachthafen in Europa muss inzwischen über eine Tankstelle für Benzin oder Diesel für Sportboote verfügen. Hier riskiert man lieber eine Verschmutzung der Umwelt anstatt auf einfache Lösungen zurückzugreifen. Vermutlich, weil dann das Geschäft mit dem illegalen Sprit auch vorbei wäre!



Und wer kontrolliert, wenn allzu oft bereits leicht alkoholisierte Gäste so ein Gefährt mieten wollen? Hinzu kommt, dass viele zum ersten Mal in ihrem Leben so ein Wasserfahrzeug benutzen. Einige fallen ja schon auf Grund ihres Alkoholpegels beim Start ins Wasser! Gott sei Dank gibt es ja hier die Notfallsicherung. Ein Armband, mit dem der Fahrer auf dem Jet Ski verbunden ist und das bei einem Sturz des Fahrers ins Wasser sofort den Motorkreislauf unterbricht. Ich hoffe nur, die funktionieren auch immer! Aber hier geht Geld mal wieder vor Sicherheit.

Bruno Hartmann, Pattaya