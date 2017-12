Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.17

WALDBURG (dpa) - Nach dem Absturz eines kleinen Flugzeugs nahe Ravensburg mit drei Toten sind die Untersuchungen der Polizei wieder aufgenommen worden.



In der Nacht waren die Ermittlungen nach Angaben der Beamten wegen widriger Witterungsbedingungen ins Stocken geraten. Der Wind habe stark geweht, und es habe geschneit, sagte ein Sprecher. «Inzwischen sind die Maßnahmen aber wieder angelaufen.» Auch Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung seien vor Ort.



Neue Erkenntnisse zur Ursache des Absturzes bei Waldburg gab es am Freitagmorgen noch nicht. «Dazu können wir noch gar nichts sagen», erklärte der Sprecher. Auch die Identität der Getöteten war noch nicht abschließend geklärt. Nach Medienberichten handelt es sich um drei Männer. Das Luftfahrt-Portal Austrian Aviation Net berichtete am Freitag, unter den Opfern sei auch der Chef eines österreichischen Lufttaxi-Unternehmens. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht.

Die in Hessen gestartete Cessna war am Donnerstagabend in einen schwer zugänglichen Wald gestürzt, die Polizei entdeckte danach drei Tote.