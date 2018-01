Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.18

PATHUM THANI: Bei einer Razzia in einem pharmazeutischen Betrieb im Bezirk Lam Luk Ka wurden am Mittwoch große Mengen eines gefälschten Schmerzmittels sichergestellt.

An dem Einsatz waren die für Lebensmittel und Medikamente zuständige Behörde FDA, das Gesundheitsamt der Provinz und die Spezialeinheit Crime Suppression Division beteiligt. Die Behörden gingen einem Hinweis nach, dass in dem Unternehmen falsche Kapseln des Medikaments Tramadol Green und Yellow mit der Aufschrift Pacmadol hergestellt würden. Gefunden wurden 288.000 dieser Kapseln, eine große Menge nicht beschrifteter Kapseln, weitere Medikamente und Geräte im Wert von fünf Millionen Baht zur Herstellung von Medikamenten. Laut der FDA wurde Pacmadol im Jahr 2012 vom Markt genommen, soll aber weiter über das Internet erhältlich sein. Es wird in einigen Ländern auch als Heroin-Substitut verwendet. Das Schmerzmittel darf in Thailand wegen der Suchtgefahr und erheblicher Nebenwirkungen beim gleichzeitigen Konsum von Alkohol nicht mehr verkauft werden. Die Behörde warnt Apotheken, Tramadol zu verkaufen. Die Lizenz für die Apotheke würde entzogen und ein Strafverfahren eingeleitet.