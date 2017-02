Unkonventionell wohnen in Singapur

SINGAPUR: Ein 35 Jahre alter Mann lebt seit gut vier Jahren unbemerkt in der Jurong Shopping Mall in Singapur. Chen Jinfu nutzte das Wasser, die Elektrizität und das kostenlose Wlan für seinen persönlichen Bedarf.

Er lebe lieber in der Mall als in seinem gemieteten Zimmer, das er sich mit anderen Bewohnern teilen müsse, sagte Chen Jinfu Mitte Januar laut der malaysischen Tageszeitung „The Star“ gegenüber einem Mitarbeiter der Shopping Mall. Chen Jinfu lebt und arbeitet seit zehn Jahren in Singapur. Sein Monatseinkommen beträgt umgerechnet 655 Euro.



Zwei Monate zuvor war bereits eine Frau aufgeflogen, die sich auf dem Flughafen Changi häuslich eingerichtet hatte. Grund: sie hatte ihre Drei-Zimmer-Wohnung lukrativ untervermietet.