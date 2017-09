PHNOM PENH: Es ist längst Allgemeinwissen: Angkor bestand nicht nur aus Tempeln, sondern war eine Großstadt mit mehreren Hunderttausend Einwohnern. Für den Bau und die Verwaltung einer solchen Metropole sowie die Versorgung der Einwohner mit vielfältigen Dienstleistungen brauchte es Wissen.

Das wurde in Universitäten vermittelt, wie Archäologen entdeckt haben. „Unter den Hochschulen waren die Ta-Prohm-Universität, die Preah-Khan-Universität und Neak-Poan-Universität“, sagte der Archäologe Chen Chanratana, Chef der Khmer Heritage Foundation, gegenüber der „Phnom Penh Post“. Die Studiengänge der zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert gegründeten Unis umfassten von Stadtplanung, Medizin, Sozialkunde, Literatur, Kunst, Philosophie und Religion so ziemlich das Spektrum, das auch heute noch an Unis weltweit gelehrt wird.