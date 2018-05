PATTAYA: Die Umweltschutzbehörde will den zunehmenden Klagen über die Einleitung von nicht geklärtem Abwasser ins Meer nachgehen.

Bis Juli sollen Mitarbeiter Hotels, Condominiums, weitere Gebäude und Märkte überprüfen. Sollten ihre Abwässer nicht nach den üblichen Standards geklärt werden und so ins Meer fließen, wird eine Gebühr von täglich 2.000 Baht erhoben; so lange, bis die Abwässer geklärt werden. In den letzten Tagen wurden mehrfach Fotos über ins Meer fließende schwarze, stinkende Abwässer in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Verdrecktes Meerwasser vertreibt Urlauber und beschädigt das Image Pattayas als Reiseziel

Pattayas Kanalisationsnetz ist veraltet und muss erneuert werden, ebenso müssten Pumpen ersetzt werden. Und das störungsanfällige Großklärwerk in Nongprue kann täglich nur zwischen 65.000 und 80.000 Kubikmeter Wasser aufnehmen. Weil sich seit dem Bau des Klärwerks die Zahl der Einwohner und Touristen massiv erhöht hat, fallen inzwischen jeden Tag bis zu 100.000 Kubikmeter Abwässer an. Stadtrat und Stadtverwaltung kennen die Probleme. So soll das Kanalnetz überholt, in Zentralpattaya ein Tunnel gebaut werden, damit das Regenwasser sich nicht mit den Abwässern mischt, es soll direkt ins Meer geleitet werden. Für dieses Projekt ist eine Machbarkeitsstudie in Arbeit.