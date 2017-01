EILMELDUNG - CHONBURI: Mindestens 25 Menschen verloren am Montagnachmittag ihr Leben, als auf dem Highway 344 in Chonburis Ban-Bueng-Distrikt ein voll besetzter Minibus mit einem Pick-up-Truck kollidierte, der ebenfalls voll mit Mitfahrern besetzt war.

Der Van war auf dem Weg von Chanthaburi nach Bangkok, als er um 14 Uhr bei voller Geschwindigkeit mit einem Pick-up-Truck kollidierte. Beide Fahrzeuge gingen sofort in Flammen auf, mindestens 25 Menschen starben an Ort und Stelle.



Ein Augenzeuge berichtete, dass der Minibus eine Abzweigung überquerte, quer über alle Fahrspuren fuhr und in den Pick-up krachte. An Bord des Minibusses befanden sich 13 Passagiere. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer, der ebenfalls bei dem verheerenden Unfall starb, am Steuer eingeschlafen war.