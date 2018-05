Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.18

BANGKOK: Ein Mann wird auf Facebook als Held gefeiert, weil er in den verdreckten, stinkenden Kanal Saen Saeb sprang und einen Hund vor dem Ertrinken rettete.

Der Facebook-Nutzer „Tibet Nimitput“ war Fahrgast eines Shuttlebootes auf dem Khlong Saen Saeb, als er in Höhe des Anlegers an der Universität Srinakharin Wiroj einen Mann mit einem Hund im Arm sah. Offensichtlich drohte das Tier zu ertrinken. Der Skipper des Bootes lenkte zu dem Mann, der Schaffner nahm den erschöpften Hund auf. Der Retter indessen wollte nicht an Bord, sondern schwamm zum Ufer. Bis jetzt blieb er unerkannt. „Tibet Nimitput“ postete die Rettungsgeschichte und Fotos auf Facebook. 19 Stunden später hatten 11.000 Nutzer den Bericht geteilt, und in 3.400 Kommentaren wurde der unbekannte Retter als Held gefeiert. Ein Student nahm den Hund an sich.