Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.17

BANGKOK: Thailand ist ein Zentrum für Webcam Sex mit Kindern geworden.

Nach einem Bericht der Vereinten Nationen hat sich der Live-Sex mit Kindern von den Philippinen nach Thailand verlagert, weil philippinischen Behörden energisch gegen Webcam Sex vorgehen. Deanna Davy vom United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) zufolge ist die Nachfrage nach Sex mit Kindern ungebrochen und damit der Menschenhandel in der Mekong-Region.



Thailand sei eine regionale Drehscheibe für Schmuggel und Menschenhandel mit Kindern, Frauen und Männern aus den Nachbarstaaten Kambodscha und Myanmar. Viele dieser Migranten landeten in der Sex-Industrie, weitere in arbeitsintensiven Branchen wie Fischerindustrie, Bauwesen und Landwirtschaft.



Im Jahr 2015 hatte UNODC festgestellt, 4 bis 23 Prozent der Migranten seien Opfer von Menschenhandel. Jeremy Douglas von UNODC verweist auf einen aktuellen Bericht, nach dem der Missbrauch von Kindern über Webcam Sex in Thailand zugenommen hat. Hintermänner von Online-Sex für Pädophile hätten die Philippinen verlassen und würden ihrem Geschäft im Königreich nachgehen. Opfer seien Kinder aus Thailand und den Nachbarstaaten.