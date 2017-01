Von: Stefanie Järkel und Maher Abukhater (dpa) | 27.01.17

TEL AVIV/RAMALLAH (dpa) - Israel, die Palästinenser und der Streit um die Heilige Stadt Jerusalem - der Konflikt ist alt und immer wieder blutig eskaliert. Nun legt US-Präsident Trump den Finger in die Wunde.

Der Frust ist groß. Auf den Straßen von Ramallah steht Politik derzeit nicht hoch im Kurs. «Ich habe keine Meinung dazu», «Lass' mich in Ruhe mit Politik», bekommt zu hören, wer die Menschen im Westjordanland nach dem politischen Aufreger der vergangenen Tage befragt.

Die USA haben mitgeteilt, Gespräche zur Verlegung ihrer Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem hätten begonnen. US-Präsident Donald Trump hat bereits mehrfach angekündigt, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen - ein rotes Tuch für die Palästinenser. Sie wollen den Ost-Teil der Stadt als Hauptstadt eines zukünftigen Palästinenserstaates.

So jubelten rechtsreligiöse Israelis nach der Ankündigung. Palästinenservertreter hingegen warnten vor Gewalt und erinnerten an den zweiten blutigen Palästinenseraufstand Intifada, der im Jahr 2000 begann. Tausende Menschen starben damals.

Israel heizte die Situation zusätzlich an und teilte direkt nach Trumps Amtsantritt mit, weitere rund 3.000 Wohnungen für jüdische Siedler im Westjordanland und im arabisch geprägten Ost-Jerusalem zu bauen. Die rechts-religiöse Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhofft sich Unterstützung für ihre Pläne von der neuen US-Regierung. Offenbar zu Recht. Anders als unter Trumps Vorgänger Barack Obama üblich blieb Kritik aus Washington aus.

Deutschland dagegen verurteilte die Ankündigung und stellte das Bekenntnis Israels zu einer Zwei-Staaten-Lösung des Nahost-Konfliktes in Frage. Dabei soll ein unabhängiger Palästinenserstaat neben Israel entstehen. Vor einem Monat hatte der UN-Sicherheitsrat in einer Resolution einen sofortigen Stopp des Siedlungsausbaus gefordert. Knapp 600.000 Israelis wohnen in mehr als 200 Siedlungen im Westjordanland und in Ost-Jerusalem.

Mit den Botschaftsplänen rührt Trump wiederum an den sensibelsten Punkt im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. «Jerusalem bedeutet für die Palästinenser ihre nationale, politische und religiöse Hauptstadt», sagt Mahdi Abdul Hadi von der palästinensischen Nichtregierungsorganisation Passia. «Jerusalem ist ihre Identität, (...) die kann man ihnen nicht wegnehmen.»

Genau die gleichen Sätze würden wohl die meisten jüdischen Israelis sagen. Der Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt mit Klagemauer, dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist Juden wie Muslimen heilig.

International wird Jerusalem nicht als Hauptstadt anerkannt, weil der endgültige Status der Stadt erst in Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern geklärt werden muss. Israel hatte den Ostteil Jerusalems im Sechstagekrieg 1967 erobert und später annektiert.

«Die US-Botschaft zu verlegen, wäre so symbolträchtig, es würde nicht nur die (israelische) Besatzung legitimieren», sagt Abdul Hadi. «Es zeigt uns, wir stehen wieder ganz am Anfang.»

Nach einer Umfrage des Palästinensischen Zentrums für Politik- und Meinungsforschung sehen 37 Prozent der Palästinenser bewaffneten Widerstand gegen Israel als die erfolgversprechendste Form des Widerstandes. Doch die Wahrscheinlichkeit einer gewaltsamen Eskalation im Westjordanland halten viele Experten trotzdem für gering.

«Ich erwarte kein Erdbeben», sagt Abdul Sattar Kassem, Professor für Politikwissenschaften an der Al-Nadschach Universität in Nablus. Für größere Aktionen fehle die Organisation und die Planung. «Die politischen Fraktionen sind nicht mehr dazu in der Lage, die Massen zu mobilisieren.» Abgesehen davon haben führende Palästinenser dem gewaltsamen Widerstand abgeschworen.

Vertreter deutscher Einrichtungen beurteilen allerdings vor allem die Situation in Ost-Jerusalem als heikel. «Ich glaube, dass die Lage in Jerusalem extrem explosiv ist», sagt Bettina Marx, Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah. Dort gebe es Viertel mit vielen armen Menschen, Jugendlichen, die nicht zur Schule gingen, Probleme mit Drogen. «Ich glaube, da ist das Gewaltpotential sehr hoch.»

Michael Borchard, Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem, macht sich vor allem um die Lage in Jordanien Sorgen. «Wenn es da irgendwelche politisch Wahnsinnigen gibt, die die Situation auf der Straße anheizen, dann kann das für Israels Sicherheitslage langfristig durchaus gefährlich werden», sagt er. In Jordanien sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung Palästinenser.

Gelassener sieht das Mohammad Dschamil aus Dschenin. «Die Botschaft zu verlegen, ist keine große Sorge der Menschen, einfach weil Israel Jerusalem schon kontrolliert», sagt der 25-Jährige. «Deswegen ändert der Umzug der Botschaft auch nicht wirklich etwas.»