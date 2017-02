Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.17

BANGKOK: Die Mehrheit der von Suan Dusit Poll befragten Frauen und Männer hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Regierung unter Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha das Drogenproblem lösen kann.

Allerdings wird es keine leichte Aufgabe sein. Denn im Kampf gegen den Drogenhandel müssen sich die Sicherheitskräfte mit einflussreichen Hintermännern, Staatsbediensteten und Politikern auseinandersetzen. 52,7 Prozent der Befragten vertrauen der Militärregierung, das Drogenproblem in den Griff zu bekommen. 18,4 Prozent sind sogar davon fest überzeugt, während 19,9 Prozent wenig Vertrauen und 8,9 Prozent gar kein Vertrauen in die Regierung haben. 55,7 Prozent der Interviewten sehen das Königreich als Durchgangsland für Rauschgift und 72,1 Prozent die hohen Gewinne als Grund für den regen internationalen Handel. Auf die Frage, wie das Problem gelöst werden kann, sagten 75,3 Prozent durch die strikte Einhaltung der Gesetze, weiter durch härtere Bestrafung (66,9%) sowie durch verstärkte Anti-Drogen-Kampagnen (62,9%). Und die Moral, also das sittliche Empfinden des Einzelnen, müsse in der Familie wachsen. Suan Dusit Poll befragte 1.206 Menschen landesweit.