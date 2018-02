Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.18

BANGKOK: Die Übertragung aller 64 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vom 14.

Juni bis 13. Juli im digitalen Free TV ist in trockenen Tüchern. Sieben Unternehmen sind übereingekommen, jeweils 200 Millionen Baht zur Verfügung zu stellen. Sie werden den Vertrag am 10. Februar unterschreiben. Es sind: Charoen Pokphand Group, PTT, Thai Beverage, BTS, Bangchak Corporation, Gulf Energy Development und King Power Group.

Der stellvertretende Ministerpräsident Prawit Wongsuwan hatte in mehreren Gesprächen die sieben Unternehmen auf die Finanzierung der Übertragungsrechte eingeschworen. Die Rechte belaufen sich auf 1,5 Milliarden Baht. Mit den sieben Unternehmen kommen 1,4 Milliarden Baht zusammen, so dass lediglich 100.000 auf eine staatliche Agentur entfallen. Prawit hatte vor Wochen angekündigt, die staatliche Lotteriegesellschaft (GLO) werde sich aus ihrem Sozialfonds an der Finanzierung beteiligen..