Von: Redaktion DER FARANG (RR) | 30.09.16

BANGKOK: Drei Zentralprovinzen - Chai Nat, Ayutthaya und Ang Thong - sollen sich auf Überschwemmungen vorbereiten, während Bangkok mehr Pumpen und Abzugsgräben installieren muss.

Kritsada Boonrat, der Staatssekretär im Innenministerium, sagte am Freitag, dass die möglichen Überschwemmung in den drei Zentralprovinzen zwar beunruhigend seien, aber nicht so schlimm wie 2011, weil Hauptstauseen wie Bhumibol und Sirikit um 30 bis 40 Prozent mehr Wasser aufnehmen können.

Der Staatssekretär sagte zudem, viele Gebiete stünden vor Überschwemmungen und die Einwohner gerieten in Panik. Überschwemmungen seien Naturkatastrophen, die durch Wasser aus dem Norden und durch Platzregen verursacht seien, die in den Fluss Chao Phraya fließen. Unwirksame Drainagen seien die Ursache für die Überschwemmungen in Bangkok gewesen.

Der Innenminister General Anupong Phaojinda der Bangkok Metropolitan Administration hat befohlen, mehr Pumpen und Drainagen für das wirksamere Wassermanagement zu installieren.