Überschwemmungen in 17 Provinzen

Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.17

Der Chao-Phraya-Staudamm in Chai Nat. Foto: The Nation

THAILAND: Mehr als 112.800 Familien in 17 Provinzen haben nach wie vor mit Hochwasser zu kämpfen.

Die Fluten forderten bislang 10 Todesopfer, 20 Familien mussten aus ihren unter Wasser stehenden Häusern evakuiert werden. Dies gab der Generaldirektor des Katastrophenschutzamtes, Chayapol Thitisak, am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt. Eine schnellere Trockenlegung der Hochwassergebiete erfordere die Zusammenarbeit der Regierungsbehörden, fuhr er fort. Nach letzten Erhebungen des Amtes, sind 125.347 Familien in 2.827 Dörfern und Gemeinden, in 473 Kreisen und 78 Bezirken der 17 Provinzen noch immer von Überschwemmungen betroffen.

Das Königliche Bewässerungsamt wiederholte unterdessen, dass die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Chao-Phraya-Staudamm in Chai Nat, dem wichtigsten Damm zur Regulierung der Wasserströme im Chao-Phraya-Becken, nicht erhöht wird. Die stromaufwärts des Staudamms in Nakhon Sawan fließende Wassermenge betrug 2.910 Kubikmeter pro Sekunde, was dazu führte, dass der Wasserabfluss aus dem Damm mit etwa 2.600 Kubikmetern pro Sekunde stabil blieb, so Thongplew Kongchan, der stellvertretende Leiter des Amtes. Die Wasserableitungen in ausgewiesene Wasserrückhaltegebiete auf der westlichen und östlichen Seite des Chao-Phraya-Flusses seien ebenfalls verringert worden.