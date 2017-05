Foto: The Nation

UPDATE - PHUKET: Die Polizei in Patong hat die Ermittlungen im Fall des Übergriffes eines bisher unbekannten Ausländers auf den Kassierer einer kostenpflichtigen Toilette an der Bangla Road aufgenommen.

Das Motiv für die Auseinandersetzung liegt weiter im Dunkeln. Eine Überwachungskamera filmte die Auseinandersetzung, der Vater des Jungen, stellte die Aufnahmen in dem sozialen Netzwerk online und rief die Internetgemeinde auf, ihm zu helfen, den Schläger ausfindig zu machen. Als Belohnung stellt er 5.000 Baht in Aussicht.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Täter Amerikaner sei und das Land bereits verlassen habe, auch der Name des Mannes ist der Polizei inzwischen bekannt. Die Beamten fanden auch heraus, dass das Opfer nicht, wie fälschlich vom Vater behauptet 10, sondern bereits 20 Jahre alt ist. Es verzichtet auf die Erstattung einer Anzeige, da der Täter bereits außer Landes sei.

„Der Grund für die Attacke ist weiter unklar. Der Junge sagte uns, dass er von dem Ausländer angegriffen wurde, da er sich weigerte, 10 Baht Toilettengebühr zu bezahlen. Andere behaupten, dass der Junge versucht habe, einen Blick auf die weiblichen Begleiter des Mannes zu werfen, während sie die Toilette benutzten, was zu dem Kampf geführt haben soll“, informiert Maj. Korapol Leangboonjinda von der Polizei in Patong in der Zeitung „The Nation“.

Nachdem wir weitere Aufnahmen der Überwachungskamera ausgewertet hatten, wissen wir nun auch, dass der Junge den Ausländer zur Vergeltung mit einem Messer angegriffen hatte“, führt Maj. Korapol fort. Durch die Krankenhausaufzeichnungen gelang es den Ermittlern schließlich, die Identität des Ausländers in Erfahrung zu bringen.

Da beide Parteien keine Anzeige erstatten, wird die Polizei in dem Fall nicht weiter ermitteln.

Dem Vater des Opfers folgend, war es nicht das erste Mal, dass sich Kunden weigerten, die Toilettengebühr zu entrichten und seinen Sohn angegriffen hatten, weshalb er die Überwachungskamera installiert hatte.

Der Facebook-Account unter dem Namen „Tohee Sees“, auf dem er das Video von dem Vorfall veröffentlicht hatte, wurde inzwischen deaktiviert.

