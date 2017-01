BANGKOK: In die im Großen Palast ausliegenden Kondolenzbücher haben sich weit über zehn Millionen Menschen eingetragen.

Darunter waren zahlreiche Ausländer. Seit dem Tod von König Bhumibol Adulyadej am 13. Oktober liegen nicht nur im Großen Palast, sondern landesweit Kondolenzbücher aus, so in Tempeln, staatlichen Gebäuden und Geschäften. Inzwischen sind die Schlangen wartender Menschen, die im Großen Palast der verstorbenen Majestät ihren Respekt erweisen wollen, kürzer geworden. Sie müssen nicht mehr, wie vor Monaten, bis zu zehn Stunden warten.

Laut dem Königlichen Büro bleibt die Thronhalle Dusit Maha Prasart mit dem dort aufgebahrten König am Freitag, 20. Januar, wegen einer buddhistischen Zeremonie zum 100. Todestag des Königs für die Öffentlichkeit geschlossen.