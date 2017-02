PATTAYA: Am 14. Januar veranstaltete der Rotary-Club Phönix Pattaya (RCPP) eine feierliche Spendenübergabe am Infinity-Pool des Executive Towers des Holiday Inn an Dr. Philippe Seur, der in seiner Klinik in Pattaya seit 17 Jahren Medikamente an HIV-Patienten gratis verabreicht, die sich eine teure Behandlung nicht leisten könnten.

Zusammen mit dem Lions Club of Phoenix Hong Kong, gelang es den Rotariern, dem aus Frankreich stammenden Arzt eine Spende in Höhe von 1.150.000 Baht zu überreichen. Dr. Seur erwähnte in seiner Dankesrede, dass seine Patientenkartei nunmehr 2.598 Personen umfasst und er in rund 80 Fällen durch Medikamente die Geburt nicht infizierter Babys von infizierten Müttern erreichen konnte.



Beide Clubs unterstützen seit 2011 verschiedene Projekte und Einrichtungen, wie zum Beispiel die Hand to Hand Foundation und das Altersheim in Banglamung. RCPP-Präsident Peter Schlegel würdigte in seiner Rede die gute Zusammenarbeit mit dem Lions Club und wünschte sich, dass auch in den nächsten Jahren die Kooperation fortgesetzt und weiter ausgebaut wird.