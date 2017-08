Written by: Redaktion DER FARANG | 16/08/2017

PATTAYA: Weit über die Hälfte der Überwachungskameras im Stadtgebiet ist außer Betrieb.

Das wurde auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates bekannt. Von den 2.112 Kameras, die seit dem Jahr 2005 zur Sicherheit von Bürgern und Touristen installiert wurden, funktionieren lediglich 900. Die Stadtvertreter nannten als Ursachen vor allem Stromschläge und Brände. Künftig will die Stadt mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten und diese Betriebe mit der Installation und Wartung von bis zu 95 Prozent der CCTV-Kameras beauftragen. Unterm Strich werden geringere städtische Ausgaben erwartet. Gestrichen wurde erst einmal der Plan, mit einer Investition von 32 Millionen Baht an den Straßen Soi 22 und Soi 24 in Naklua sowie am Hafen Bali Hai Kameras aufzustellen, berichtet Sophon Cable.