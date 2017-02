Von: Redaktion DER FARANG | 15.02.17

BANGKOK: Im Rahmen des 9. Thai.Ger Supporters Fußballturnier an der RIS Swiss Section konnte man sich bei der Anzahl der Jugendmannschaften über einen Rekord freuen.

13 Mannschaften waren angereist, um am U9- und U11-Turnier teilzunehmen. Sogar die deutsche Schule in Chiang Mai schickte eine Mannschaft nach Bangkok. Die Kinder aus Thailands Norden wurden bei Gastfamilien untergebracht – vielen Dank an alle Familien für die Gastfreundschaft.

Auch abseits des Spielfeldes wurde Unterhaltung für die ganze Familie geboten.

Die Trainer und ihre Mannschaften reisten pünktlich an und hatten viel gute Laune im Gepäck. Es wurde ein internationales Fußballturnier mit Nachwuchskickern aus Thailand, Frankreich (das Lycée français schickte sogar zwei Mannschaften in das U11-Turnier), England, USA, Deutschland, der Schweiz und vielen anderen Ländern. Bei strahlendem Sonnenschein hatten alle Teilnehmer großen Spaß und es gab viele spannende Spiele zu sehen.

Das Finale der U11 wurde auf dem Rasenplatz der Swiss Section ausgetragen und die Zuschauer waren begeistert. Ascot und Berkeley lieferten sich ein Spiel auf Augenhöhe und zuletzt musste das Elfmeterschießen über den Sieg entscheiden. Hierbei hatte Ascot die glücklicheren Schützen.

Endergebnis U9

1. Bangkok International Football Club

2. Berkeley International School Bangkok

3. Swiss Section Deutschsprachige Schule Bangkok

Endergebnis U11

1. Ascot International School Bangkok

2. Berkeley International School Bangkok

3. Bangkok International Football Club

Auch die Erwachsenen-Mannschaften lieferten sich wieder spannende Spiele.

Die Siegerehrung der U11 wurde von seiner Exzellenz Ivo Sieber, dem Botschafter der Schweiz, durchgeführt. Die Sieger im U9-Turnier wurden vom Minister der Deutschen Botschaft, Herrn Dr. Peer Gebauer, beglückwünscht. Jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde. Die Siegermannschaften erhielten Pokale. Die Spieler der drei besten Teams erhielten zudem eine Medaille.

Das hochklassige, dabei aber immer faire Erwachsenen-Turnier ging nach dem Ende des Jugendturniers in seine heiße Phase. Zuletzt sollten die „German Allstars“ vor „I-Play“ (einer Fußballakademie) und den „Perfect Boyz“ gewinnen. Die Gewinner des Erwachsenen-Turniers durften ihre Pokale und Medaillen aus den Händen des Deutschen Botschafters, Seiner Exzellenz Peter Prügel empfangen.

Besonders zu erwähnen sind die neuen Aluminium-Tore auf dem Rasenplatz, die ein Vater der Swiss Section spendete und von einer Metall-Firma anfertigen ließ, damit ein guter und gepflegter Fußball an der RIS Swiss Section gespielt werden kann.

Ein herzlicher Dank gilt den Thai.Ger Supportern und allen ehrenamtlichen Helfern für ihr Engagement in der Vorbereitung und Durchführung des Turniers. Es gab für die Kinder ein gelungenes und vielseitiges Begleitprogramm an der Schule. Und auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

Im nächsten Jahr steht das 10. Thai.Ger Turnier auf dem Programm. Die RIS Swiss Section und die Thai:Ger Supporters freuen sich schon jetzt darauf.

Infos:

www.thaigersupportersbangkok.com

www.ris-swiss-section.org/de