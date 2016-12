Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.16

PHUKET: Gouverneur Chokchai Dejamornthan hat dem Management von illegal betriebenen Hotels, Gästehäusern und Apartmenthäusern für deren Registrierung eine Frist bis Ende Januar eingeräumt.

Wer bis zu diesem Termin keinen Antrag auf Betriebsgenehmigung gestellt hat, muss mit empfindlichen Strafen rechnen, auch mit der Schließung. Laut der Provinzverwaltung soll es auf Phuket 1.355 Condominien, Apartmenthäuser und Mansions geben, die Gäste für eine Nacht oder mehrere Tage aufnehmen und nicht registriert sind. Dem gegenüber stehen 424 legal operierende Hotels: 204 im Bezirk Phuket, 148 in Kathu und 72 in Thalang. Nach der Beantragung kann es bis zu sechs Monate dauern, bis die Eigentümer bzw. Manager eine Betriebserlaubnis für ihre Immobilie erhalten. In diesem Zeitraum wird die Sicherheit der Häuser kontrolliert und ob die Einrichtungen den geforderten Standards entsprechen. Und wichtig für die Provinzverwaltung: Alle Häuser, die Gäste aufnehmen, müssen Steuern zahlen.