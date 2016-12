Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 22.12.16

UBON RATCHATHANI: Die nordöstliche Provinz Ubon Ratchathani will sich um die Ausrichtung der SEA Games und der 13. Asean Para Games im Jahr 2025 bewerben.

Nach dem Rotationsprinzip der südostasiatischen Staaten finden die SEA Games im Jahr 2025 in Thailand statt. Die Provinz hat drei Stadien und einen internationalen Flughafen. Laut dem Gouverneur Somsak Changtragul könnten wassersportliche Wettbewerbe in Surat Thani und in der Provinz Prachuap Khiri Khan ausgetragen werden.