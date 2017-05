Von: Redaktion DER FARANG | 19.05.17

UPDATE - PATTAYA: Die Polizei hat am Donnerstag vier Taxifahrer zur Rechenschaft gezogen, die am Mittwoch einen Fahrer des Uber-Fahrdienstes auf der Second Road in Nordpattaya geblockt und den Fahrgast gewaltsam zum Aussteigen gezwungen hatten.

Bestraft wurden die Taxifahrer im Alter zwischen 29 und 42 Jahren wegen einer illegalen Festnahme und Bedrohung anderer. Der 29 Jahre alte Uber-Fahrer hatte auf der Polizeiwache Anzeige gegen die Taxifahrer gestellt und als Beweis ein Video gezeigt, wie fünf bis sechs Taxis seinen Wagen stoppten und einkesselten.



Wie DER FARANG berichtete, hatte der westliche Fahrgast Ängste ausgestanden, als er von fremden Männern aus dem Wagen gezerrt wurde. Weil der Uber-Fahrdienst in Thailand illegal ist, musste der Fahrer eine Geldstrafe von 1.000 Baht zahlen. Sein Führerschein wurde eingezogen. Die vier Taxifahrer erklärten, sie hätten nichts falsch gemacht.