BANGKOK: Mit widrigen Witterungsbedingungen und schlechten Platzverhältnisse begründet Trainer Worrawoot Srimakha das enttäuschende Abschneiden der U23-Nationalmannschaft bei der Qualifikation für die AFC-U23-Meisterschaft im kommenden Jahr in China.

Thailand schlug zwar Malaysia 3:0, spielte aber gegen die Mongolei und Indonesien nur Unentschieden. Bei diesen Matches regnete es in Strömen, der Platz im Bangkoker Stadion Supachalasai war extrem aufgeweicht. Obwohl das Team von Coach Worrawoot in der Gruppe H hinter Malaysia nur den zweiten Platz belegte, hat es die Finalrunde in China erreicht.