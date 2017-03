Tunesien als «Leuchtturm der Hoffnung»

Von: Simon Kremer und Kristina Dunz (dpa) | 04.03.17

TUNIS (dpa) - Der «Arabische Frühling» verändert von Tunesien aus eine ganze Region. Während die Nachbarländer ins Chaos stürzen, hält sich die junge Demokratie wacker. Sie ist aber bedroht: von Terrorismus und lahmender Wirtschaft.

An diesem Ort treffen bittere Wirklichkeit und Aufbrauch aufeinander. Nahe des Bardo-Museums - berühmt für seine antiken Mosaiken und belastet durch den Terroranschlag vor zwei Jahren mit mehr als 20 Toten - bezeichnet Angela Merkel Tunesien als einen «Leuchtturm der Hoffnung» für die arabische Welt. Bei ihrem ersten Besuch in dem kleinen nordafrikanischen Land hält sie eine Rede im Parlament. Ihr Besuch macht deutlich, wie wichtig Deutschland für Tunesien ist - und umgekehrt.

So wie die junge Demokratie auf Berlin und internationale Hilfe setzt, so sehr hofft die Bundesregierung, dass Tunesien, nach dem sogenannten «Arabischen Frühling» von 2011 weiter stabil bleibt. Als einziges Land der Region hat es weitreichende demokratische Reformen eingeleitet. Die Menschenrechtslage hat sich verbessert, Parteien und Nichtregierungsorganisationen können frei arbeiten. Gleichzeitig kämpft Tunesien mit wirtschaftlichen Problemen und Terror.

Viele Tunesier sind inzwischen aber enttäuscht, weil der Umbruch bei ihnen - wirtschaftlich - nicht ankommt. «Die Erwartungen waren hoch», sagt Merkel. «Teils vielleicht auch zu hoch.» In einer für ihre Verhältnisse warmherzigen Rede macht sie den Tunesiern Mut und erinnert an die deutsche Wiedervereinigung nach dem Mauerfall. Parlamentspräsident Mohamed Ennaceur nimmt das dankbar auf. Er spricht euphorisch von den «deutschen Freunden».

Viele in Tunesien hoffen, dass Deutschland hilft - mit Worten und Taten, Geld und konkreten Projekten. Die Hauptstadt hat sich extra herausgeputzt für Merkels Besuch. Rot-weiße tunesische Flaggen hängen neben Schwarz-Rot-Gold an der Straße zum Flughafen. Der Rasen ist so akkurat gemäht wie selten, Flaschen und herumfliegende Müllbeutel wurden weggeräumt. Hier eine Bilanz des deutsch-tunesischen Treffens:

Ist das Verhältnis durch den Anschlag von Anis Amri mit zwölf Toten in Berlin belastet?

«Wir wissen, dass offene, der Welt zugewandte Gesellschaften verletzlich sind», sagt Merkel. «Internationaler Terrorismus bedroht uns alle gleichermaßen.» Bei seinem Besuch im Februar in Deutschland hatte der tunesische Premierminister Youssef Chahed betont, dass der Attentäter nicht Tunesien repräsentiere. Beide Länder bemühen sich um ein harmonisches Bild. Hinter den Kulissen haben das deutsche Innen- und das tunesisches Außenministerium Maßnahmen besprochen, wie Anfragen deutscher Behörden nach Identifizierung von Tunesien künftig besser beantwortet und Ersatzpapiere schneller ausgestellt werden.

Wollen denn viele Tunesier ihre Heimat verlassen?

Tunesien spielt bei der Migration nach Europa nur eine kleine Rolle. 2016 kamen zwar mehr als 180 000 Menschen über die zentrale Mittelmeerroute von Nordafrika nach Italien, aber nur 0,5 Prozent von ihnen waren Tunesier. Dennoch setzt die Bundesregierung bei den Migrationsbewegungen auf Tunesien. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) eröffnet am Freitag ein Beratungszentrum für Migranten, das Teil eines umfangreichen Rückkehrerprogramms ist. Tunesier sollen dazu motiviert werden, freiwillig wieder in ihre Heimat zurückzukehren, zudem sollen vor allem junge Tunesier auch in Nordafrika Arbeits- und Fortbildungsmöglichkeiten bekommen.

Wie geht es Tunesien wirtschaftlich?

Viele Tunesier sind inzwischen mit der Situation unzufrieden, weil es wirtschaftlich nicht wirklich aufwärts geht. Das Land kämpft mit einem niedrigen Wirtschaftswachstum und einer hohen Arbeitslosigkeit (etwa 16 Prozent), von den jungen Akademikern findet jeder Dritte keinen Job. Der Tourismus liegt brach. Mit Entwicklungsprojekten versucht Deutschland auch Startups und Unternehmensgründungen zu fördern. Denn viele junge Tunesier sind gut ausgebildet.

Was tut Deutschland, um Tunesien zu unterstützen?

Deutschland hat seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Zine el Abidine Ben Ali seine Unterstützung für Tunesien kontinuierlich ausgeweitet. Allein 2016 bekam Tunesien mehr als 290 Millionen Euro und auch für das laufende Jahr kündigt Merkel Entwicklungsgelder in Höhe von 250 Millionen Euro an. Zahlreiche Entwicklungsprojekte versuchen vor allem in ländlichen Gebieten außerhalb der Hauptstadt die Lage für die Menschen zu verbessern. Zudem hilft Deutschland bei der Ausbildung tunesischer Sicherheitskräfte und stellt auch Material wie Geländewagen, Schutzwesten und Nachtsichtgeräte zur Verfügung.

Wie sicher ist Tunesien?

Mehrere schwere Anschläge trafen 2015 Tunesien ins Herz: An einem Badestrand bei Sousse und im Bardo-Museum in Tunis starben mehr als 70 Menschen, zum Großteil Touristen. Seitdem gilt der Ausnahmezustand. Die Sicherheitskräfte gehen massiv gegen Terrorzellen vor. Die Lage ist inzwischen wieder relativ stabil. Zuletzt versuchte im Frühjahr 2016 die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), von Libyen aus einen Grenzort in Tunesien einzunehmen.

Wie steht es um die Menschenrechtslage in Tunesien?

Amnesty International berichtete im Februar, dass die demokratischen Reformen in Tunesien durch ein zunehmend brutales Vorgehen der Sicherheitskräfte gefährdet seien. Die Behörden griffen verstärkt auf frühere Methoden wie Folter, unrechtmäßige Verhaftungen und Hausdurchsuchungen sowie das Drangsalieren von Familienmitgliedern von Verdächtigten zurück. Deutschland unterstützt in Tunesien eine staatliche Präventionsstelle gegen Folter mit 300 000 Euro. Nach deutschen Regierungsangaben ist die Chahed-Regierung kooperativ. «Das neue Tunesien will keine Methoden der Vergangenheit», heißt es.