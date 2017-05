PHNOM PENH: Phnom Penh macht sich seit einigen Jahren mit seinen Tuk-Tuk-Innovationen einen Namen. Es gibt die Motorradkutschen mit Solarpanel und eiförmige aus Glasfasern.

Tuk-Tuks können seit einiger Zeit über eine App gebucht werden und jetzt gibt es welche mit Taxameter. EZ Go heißt der neue Service mit indischen Bajas, die auf drei Rädern daherrollen. Als Eigentümer vermietet EZ Go die Bajas für sieben Dollar am Tag an die Fahrer. Der Kunde zahlt für den ersten Kilometer 3.000 Riel (0,69 Cent) und dann alle 300 Meter 360 Riel (0,08 Cent).