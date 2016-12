Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.16

BANGKOK: Ein türkischer Tourist stürzte am späten Montagabend vom Balkon seines im fünften Stockwerk gelegenen Hotelzimmers in die Tiefe.

Der Mann war auf der Stelle tot. Der Türke, seine Frau und sein Baby waren am 11. Dezember in Thailand angekommen und hatten ihr Zimmer im Hotel an der Lang Suan Road im Bezirk Pathumwan bezogen. Nach Angaben der Ehefrau waren die Urlauber am Montagabend ausgegangen, ihr Mann soll reichlich Alkohol getrunken haben. Nach ihrer Rückkehr zum Hotel kümmerte sich die Frau im Zimmer um ihr Baby, während der 31 Jahre alte Türke auf den Balkon ging. Seine Ehefrau hörte ein Geräusch und eilte zum Balkon. Ihr Mann war in die Tiefe gefallen. Sie rief um Hilfe, doch sie konnte das Leben ihres Mannes nicht retten.