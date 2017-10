Von: Redaktion DER FARANG | 20.10.17

ISTANBUL (dpa) - Das türkische Außenministerium hat gegen den Einsatz von Zollhunden bei türkischen Fluggästen am Wiener Flughafen Schwechat protestiert. Das Ministerium reagierte damit auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren. Sie sollen einen österreichischen Zollmitarbeiter zeigen, der seinen Spürhund zu wartenden Passagieren führt und das Tier unter anderem in deren Schritt schnüffeln lässt. Die Fluggäste eines Turkish-Airlines-Fluges reagierten irritiert.

Das Außenministerium in Ankara teilte daraufhin am Donnerstagabend mit, man habe beim Außenministerium in Wien «auf die unangemessene Art der Kontrolle hingewiesen». Die österreichischen Behörden hätten zugesichert, «dass sie bei dieser Art von Kontrolle sensibler vorgehen werden». Die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei sind angespannt. Die Regierung fordert ein Ende der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei.