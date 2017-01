Von: Redaktion DER FARANG | 28.01.17

NÜRNBERG (dpa) - Die anhaltende Ungewissheit über den künftigen Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump trägt nach Beobachtungen von Konjunkturexperten zu einer spürbaren Verunsicherung deutscher Unternehmen bei. Viele Firmenchefs stellten sich derzeit die Frage, welche der Ankündigungen Trumps die US-Regierung am Ende umsetzen werde, berichtet etwa der Deutsche Bank-Volkswirt Heiko Peters in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Aber auch der Brexit und ein drohender Wahlsieg von Rechtspopulisten in einigen Ländern Europas stellten für die deutsche Wirtschaft «politische Unsicherheiten» dar, die in der zweiten Jahreshälfte zu einer Abkühlung der deutschen Konjunktur führen könnten, glaubt Peters. «Denn wenn die Unsicherheit hoch ist, wird das Investitionsumfeld gedämpft. Vor allem bei Ausrüstungs-Investitionen rechnen wir mit einer anhaltend schwächeren Entwicklung.»

Stefan Kipar von der BayernLB sieht das ganz ähnlich: «Die Eintrübung der Geschäftserwartungen im Ifo-Geschäftsklima deutet bereits an, dass die außenwirtschaftlichen Unsicherheiten rund um den Amtsantritt Trumps und die Brexit-Konkretisierungen von Premierministerin May in Großbritannien für Skepsis bei den Unternehmen in Deutschland sorgen».

Der Finanzdienstleister Allianz geht dagegen nach Angaben seines Konjunktur- und Arbeitsmarktexperten Rolf Schneider davon aus, dass wahrscheinlich «nur die Hälfte der von Trump angekündigten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden». Das dürften neben den angekündigten Steuersenkungen staatliche Investitionen in die US-Infrastruktur sein, erwartet Schneider. Das würde dann in den Jahren 2017 und 2018 die US-Wirtschaft ankurbeln und könnte für ein Wirtschaftswachstum vom 2,2 in diesem Jahr und 2,4 Prozent im nächsten Jahr sorgen.

Zurückhaltend gibt man sich dagegen beim Münchner Ifo-Institut. «Wie geht es jetzt weiter mit Trumps Politik? Das ist die spannende Frage, die wir uns zur Zeit alle stellen», räumt der Ifo-Konjunktur- Experte Felix Schröter ein. Es sei noch schwierig, die Politik des neuen US-Präsidenten fundiert einzuschätzen. Die Verunsicherung über den künftigen Wirtschaftskurs sei jedenfalls angestiegen.

Einig sind sich die Konjunkturexperten in einem Punkt: Derzeit laufe die deutsche Wirtschaft rund; mit einer leichten Abkühlung rechnen die meisten der von dpa befragten Volkswirte frühestens im zweiten Halbjahr. Derzeit profitierten viele Firmen noch vom starken vierten Quartal 2016.

Der Arbeitsmarkt ist von der Unsicherheit in vielen Chefetagen angesichts von Trump, Brexit & Co nach Ökonomen-Einschätzung noch unberührt. Die Zahl der Arbeitslosen werde in den kommenden Monaten daher saisonbereinigt zunächst weiter leicht sinken, im weiteren Jahresverlauf stagnieren oder sogar leicht ansteigen. Das habe aber weniger konjunkturelle Gründe, vielmehr dürften bis dahin verstärkt die in den beiden Vorjahren nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt drängen.

Mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit rechnen die Volkswirte für den Januar - allerdings ausschließlich aus saisonalen Gründen. Mit 2,828 Millionen habe die Zahl der Erwerbslosen zum Jahresbeginn 2017 um rund 260.000 über dem Niveau von Dezember 2016 gelegen, lautet der Durchschnittswert ihrer Prognosen. Sie berufen sich dabei auf eigene Berechnungen. Das wären dennoch gut 90.000 weniger als vor einem Jahr. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen will die Bundesagentur für Arbeit (BA) an diesem Dienstag bekanntgeben.