Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.17

WASHINGTON (dpa) - Ohne jeden Beleg hat US-Präsident Donald Trump seinem Vorgänger Barack Obama vorgeworfen, er habe ihn vor der Präsidentschaftswahl 2016 im Trump-Tower abhören lassen. In einer Serie wütender Tweets schrieb Trump unter anderem: «Wie tief ist Präsident Obama gesunken, meine Telefone während des heiligen Wahlprozesses anzuzapfen. Böser (oder kranker) Typ!»

Ein Sprecher Obamas wies alle Vorwürfe zurück. Das Weiße Haus forderte am Sonntag eine Kongressuntersuchung. Der frühere Geheimdienstdirektor der USA, James Clapper, schloss eine Telefonüberwachung des Kandidaten Trump aus. «Ich kann das zurückweisen. Ich hätte das gewusst», sagte Clapper am Sonntag zu NBC. Hätte etwa das FBI bei Trump eine Überwachung veranlasst, hätte er davon erfahren.

Trump zog einen Vergleich zur Watergate-Affäre, als US-Präsident Richard Nixon infolge einer Affäre zurücktreten musste, in der es auch um angezapfte Telefone ging.

Vermutlich übernahm Trump in seiner Twitterserie Anschuldigungen aus Medienberichten der vergangenen Tage. Am Freitag hatte «Breitbart News» Berichte eines rechtsgerichteten Talkradios aufgegriffen.

Trump dürfte sich mit seiner Anschuldigung auf Untersuchungen beziehen, die FBI und Geheimdienste 2016 in seinem Umfeld vorgenommen haben sollen. Angeblich sollten mögliche finanzielle Verbindungen nach Russland überprüft werden.

Dazu erklärte der Sprecher Obamas, Kevin Lewis: «Es war eine Kardinalregel der Regierung Obama, dass kein Mitarbeiter des Weißen Hauses sich jemals in eine unabhängige Untersuchung einmischt, die vom Justizministerium geführt wird.»

Weiter erklärte Lewis: «Dieser Praxis zufolge hat weder Präsident Obama noch sonst jemand aus dem Weißen Haus jemals die Überwachung eines US-Bürgers angeordnet. Alle anderen Unterstellungen sind einfach falsch.»

Trumps Sprecher Sean Spicer nannte «die Berichte sehr beunruhigend». Er erklärte, Trump fordere den Geheimdienstausschuss des Kongresses auf, bei seinen Untersuchungen russischer Aktivitäten herauszufinden, ob Regierungsstellen unter Obama ihre Ermittlungsmacht 2016 missbräuchlich genutzt hätten. Bis diese Arbeit getan sei, würden das Weiße Haus und der Präsident dazu keine Kommentare mehr abgeben.

Der republikanische Senator Marco Rubio, der Mitglied des Geheimdienstausschusses ist, sagte am Sonntag CNN, man werde sicher rasch die Fakten herausfinden. Wenn das nicht gelinge, müsse der Präsident sagen, was er gemeint habe.

Über Untersuchungen in Trumps Umfeld hatte am 19. Januar, dem Vorabend von Trumps Amtseinführung, die «New York Times» berichtet. Es wurde damals nicht klar gesagt, ob es neben Untersuchungen von Bankkonten auch Abhöraktionen gab und wen sie betrafen.

Diese Berichte über Untersuchungen bei Trump hatten sich auf polizeiliche und geheimdienstliche Untersuchungen bezogen. Abhöraktionen wie die unterstellte müssten von FBI-Chef James Comey angeordnet werden, nicht vom Weißen Haus.

Am Wochenende legten Reaktionen nahe, Trump wolle mit seiner Aufsehen erregenden Aktion von größeren Schwierigkeiten ablenken, die sich aus nicht geklärten, möglichen Beziehungen seines Wahlkampfteams und nun seiner Regierung zu Russland ergeben.

Berichten zufolge soll Trump extrem wütend über Justizminister Jeff Sessions Rückzug von möglichen Ermittlungen im Zusammenhang mit Russland und dem Wahlkampf gewesen sein. Gestützt auf Trumps Umfeld hieß es, man habe ihn noch nie so aufgebracht erlebt.

Nach seiner Kongressrede am Dienstag hieß es in vielen Berichten, mit ihr präsentiere sich Trump «präsidentiell» gewandelt. Am Samstag hieß es in vielen Kommentaren zu Trumps Tweets, sie bewiesen einmal mehr seine Konzept- und Disziplinlosigkeit.

Mit seinem Aufenthalt in Mar-a-Lago verbrachte Trump das vierte Wochenende in Florida, seit er Präsident wurde.