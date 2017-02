Von: Redaktion DER FARANG | 18.02.17

WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat seine ersten vier Wochen als US-Präsident durchweg positiv bewertet und einen neuen Frontalangriff gegen die Medien gefahren. Vermutlich sei noch nie ein Präsident in so kurzer Zeit so erfolgreich gewesen wie er, sagte der 70-Jährige am Donnerstag während einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er warf den Medien vor, seine Erfolge zu verschwiegen.

Trump ließ erstmals seit längerem wieder Fragen von Vertretern etablierter, kritischer Medien zu, lieferte sich aber auch erneut Wortgefechte mit Journalisten. Das mache ihm Spaß, erklärte er. Die «Washington Post» schrieb, Trumps Sparringkampf mit den Medien sei voller falscher Aussagen und ungenauer Informationen gewesen. Das Blatt listete in einem Faktencheck 15 unseriöse Behauptungen auf.

Im Laufe der fast 80 Minuten langen Pressekonferenz herrschte Trump einen Reporter eines jüdischen Magazins an und forderte ihn auf, sich zu setzen und ruhig zu sein. Dann fragte er eine schwarze Journalistin, ob sie für ihn ein Treffen mit schwarzen Parlamentariern organisieren könne. Seine Bezeichnung des Senders CNN als «fake news» ändere er in «very fake news» um, scherzte er. Der Präsident beklagte einen gehässigen Ton der Medien und nannte Journalisten «sehr unehrliche Menschen».

Den Republikaner-nahen CNN-Konkurrenten Fox News lobte Trump. Allerdings zeigte sich dessen Nachrichtensprecher Shepard Smith erbost über die Medienschelte des Präsidenten. Es sei «absolut verrückt», was von Trump Tag für Tag zu sehen sei, sagte er am Donnerstag in seiner Sendung. «Ihre Opposition wird gehackt und die Russen sind dafür verantwortlich, und Ihre Leute haben am selben Tag, als das passiert, mit Russland telefoniert, und wir sind Deppen, weil wir Fragen stellen?», sagte Smith in die Kamera. «Nein, Sir, wir sind keine Deppen, weil wir diese Fragen stellen». Trump schulde den Amerikanern eine Antwort.

Die von Smith angesprochenen Berichte von CNN und der «New York Times», wonach Mitglieder von Trumps Team während des Wahlkampfs Kontakt zu hochrangigen russischen Geheimdienstleuten unterhalten hatten, hatte Trump bei der Pressekonferenz als Witz und «fake news» abgetan. Diese sollten ihm zufolge nur von der Wahlniederlage der Demokraten ablenken.

«Ich habe mit Russland nichts zu tun», antwortete Trump auf eine Frage zu den Berichten. Das wahre Thema sei die illegale Weitergabe vertraulicher Informationen aus dem Weißen Haus. «Das sind kriminelle Leaks», sagte Trump. Diese würden sehr streng verfolgt.

«Diese Regierung arbeitet wie eine fein abgestimmte Maschine», sagte Trump, schränkte aber auch ein: Es sei Schuld der Demokraten, dass Kabinettsposten nicht bestätigt würden, das halte vieles auf. «Ich habe ein Chaos geerbt. Zuhause und im Ausland», sagte Trump.

In seiner wöchentlichen Grußadresse, die das Weiße Haus auf Facebook überträgt, setzte Trump am Freitag das Eigenlob fort. Alles laufe nach Plan, er baue im Eiltempo Regulierungen zugunsten der amerikanischen Wirtschaft ab. «Wir sind nicht hier, um für irgendwelche Bürokraten oder Berater zu arbeiten. Wir sind nur für Sie hier: das Volk der Vereinigten Staaten», sagte Trump.

Zum Rücktritt seines Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn gab Trump in der Pressekonferenz an, selbst darum gebeten zu haben. Was Flynn getan habe, sei aber nicht verkehrt gewesen. Er halte weiter große Stücke auf ihn.

Ex-General Flynn war am Montag zurückgetreten, weil er noch vor Trumps Amtsübernahme mit dem russischen US-Botschafter über US-Sanktionen gegen Russland gesprochen und dies verheimlicht hatte. Bei der Suche nach einem Nachfolger für Flynn bekam der Präsident am Donnerstag eine Absage.

Der frühere Vize-Admiral Robert Harward lehnte Trumps Angebot laut Medienberichten ab, weil er zu große Einflussnahme des Weißen Hauses zu wenig Eigenständigkeit fürchtetet. Reporter berichteten, dass der pensionierte General Keith Kellogg am Freitag mit Trump an Bord der Air Force One nach South Carolina flog. Kellogg ist nun Favorit für die Flynn-Nachfolge.

Trump hatte die Pressekonferenz einberufen lassen, um seinen neuen Kandidaten für das Arbeitsministerium bekanntzugeben. Den Posten soll nach seinem Willen Alexander Acosta bekommen. Der frühere Bundesanwalt, gegenwärtig an der Universität von Florida tätig, ist ein erfahrener Arbeitsrechtler. Er wäre der erste Latino in Trumps Kabinett.

Die Nominierung wurde nötig, weil Trumps bisheriger Kandidat für diesen Posten am Vortag zurückgezogen hatte. Andrew Puzder war auch in den Reihen der Republikaner nicht durchsetzbar. Kabinettsmitglieder müssen vom US-Senat bestätigt werden.