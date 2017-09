Von: Redaktion DER FARANG | 29.09.17

WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump wird vom 3. bis zum 14. November Asien bereisen. Der 71-Jährige besuche Japan, Südkorea, China, Vietnam und die Philippinen, teilte das Weiße Haus am Freitag in Washington mit. Geplant sei auch eine Teilnahme an den Gipfeln der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean) auf den Philippinen und der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Vietnam.

Überschattet wird die Reise von den wachsenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel wegen des nordkoreanischen Atomprogramms. Trump wolle auf seiner Reise unterstreichen, wie wichtig eine vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Denuklearisierung Nordkoreas sei, erklärte das Weiße Haus.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bereist vom 1. bis 8. November Singapur, Australien und Neuseeland. In Singapur stehe das Interesse Deutschlands am Ausbau der Beziehungen zur Asean im Mittelpunkt, erklärte das Präsidialamt in Berlin. Anlass ist das 50-jährige Bestehen der Asean. In Australien wird Steinmeier am 3. November mit Ministerpräsident Malcolm Turnbull die «Asian-Pacific Regional Conference» in Perth eröffnen.