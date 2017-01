Triumph: Export in 40 Länder

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 14.01.17

THAILAND: Die thailändische Tochtergesellschaft des britischen Motorradherstellers Triumph hat im Vorjahr 2.400 Fahrzeuge abgesetzt, gegenüber 1.512 in 2015.

Triumph hat seit 2002 im Königreich bereits drei Milliarden Baht in drei Fabriken im Industriegebiet Amata Nakhorn in der Provinz Chonburi investiert und beschäftigt 1.100 Mitarbeiter. Für die Produktion kommen bis zu 60 Prozent der Komponenten aus lokalen Unternehmen. Motorräder made in Thailand werden in über 40 Länder verschifft. Außerhalb Englands ist das Königreich das einzige Land, in dem Triumph-Maschinen komplett montiert werden.