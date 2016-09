Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 28.09.16

BANGKOK: Künftig sollen Gäste eines Restaurants beim Blick auf die Speisekarte wissen, wie viel Trinkgeld sie bezahlen müssen.

Die Behörde für Binnenhandel will das Thema bei einem Treffen mit Vertretern der Restaurantvereinigung ansprechen. In zahlreichen Lokalen ist es derzeit üblich, die Service Charge in kleinster Schrift versteckt auf der Speisekarte zu veröffentlichen. Das soll künftig anders werden, sagt Somsak Kiattichailak, Generaldirektor der Abteilung für Binnenhandel. Aus Fairnessgründen gegenüber dem Gast sollte dieser bei der Bestellung wissen, ob und wie viel Prozent des Gesamtbetrages er zu zahlen habe. Sollten Restaurantinhaber das Trinkgeld nicht aufführen, könnte sich der Gast später weigern, den geforderten Betrag zu zahlen.