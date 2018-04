Treffen von Trump und Kim in Thailand möglich

Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.18

BANGKOK: Das historische Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un kann in Thailand stattfinden.

Gemäß dem stellvertretenden Premierminister General Prawit Wongsuwan ist Thailand bereit, sollten sich die beiden Staatsmänner für das Königreich entscheiden. Medien und Experten spekulieren seit Tagen, in welchem Land sich Trump und Kim Jong-un treffen könnten. Der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet, Präsident Trump habe fünf Orte für sein geplantes Treffen Anfang Juni oder früher mit dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un in Betracht gezogen. Trump habe die Standorte aber nicht genannt. Aber eine Person, die mit den Gesprächen vertraut ist, sagte, Genf und mehrere Städte in Asien und Südostasien seien möglich. Bloomberg hat auch eine Liste von neun möglichen Treffpunkten aufgestellt. Dazu gehören Bangkok, Genf, Helsinki, Singapur, Stockholm, Oslo, Prag, Warschau und Ulaanbaatar. „Die US-Botschaft in Thailand ist eine ihrer größten. Bangkok ist auch eines der wenigen Länder in Asien, das eine nordkoreanische Botschaft beherbergt", so ein Bloomberg-Analyst. General Prawit sagte weiter, wenn Thailand ihre Wahl sei, sei Thailand bereit, die Staatsmänner willkommen zu heißen und ihnen volle Sicherheit zu bieten. Thailand werde der Welt zeigen, dass das Land bereit sei, den Frieden in der Welt zu unterstützen und zu fördern. Thailand sei indessen von den beiden Ländern noch nicht angesprochen worden.